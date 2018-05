PSV tegen FC Groningen draait vooral om mogelijke topscorerstitel Lozano [LIVE]

EINDHOVEN - Voor PSV draait de wedstrijd tegen FC Groningen eigenlijk maar om één ding: Hirving Lozano topscorer maken van de eredivisie. De Mexicaan moet minimaal één keer scoren om kans te maken op de (gedeelde) topscorerstitel.

45' Rommelige eerste helft, matig voetbal, laag tempo. Op deze manier wordt Lozano geen topscorer, maar of men daar hier heel erg wakker van ligt? Rust: 0-0.

43' Uriel Antuna moet FC Groningen eigenlijk op 0-1 schieten, maar de bal van de Mexicaan gaat naast. Ondertussen beginnen de eerste PSV-fans te fluiten. PSV speelt nou niet bepaald een goede eerste helft...

40' De tweede wissel van PSV voor rust. Na Bart Ramselaar valt ook Jorrit Hendrix geblesseerd uit. Pablo Rosario is zijn vervanger.

34' Jorrit Hendrix gaat door z'n enkel zonder tegenstander in de buurt. Hij moet behandeld worden, maar kan verder. En nog geen 30 seconden later is hij dicht bij de 1-0. Zijn knappe kopbal kan nog net over worden getikt door Padt.





30' En daar is ie dan, de eerste echte kans. Mooi rush aan de rechterkant van Brenet. Die geeft strak voor op Lozano, maar van dichtbij krijgt hij de bal niet langs de attent keepende Sergio Padt.

28' Bijna een halfuur gespeeld en nog steeds geen echte kansen gezien voor PSV. Lozano wordt regelmatig gezocht, maar is nog niet in kansrijke positie geweest.

21' Vroege wissel bij PSV. Bart Ramselaar gaat er geblesseerd af. De jarige Mauro Júnior (19) is zijn vervanger.

15' Ook Jahanbakhsh heeft gescoord. Dus Lozano moet er nu minstens twee maken om (gedeeld) topscorer te worden.

13' Lozano heeft nog geen kans gehad, maar krijgt wel een gele kaart. Hij wordt vastgehouden door Te Wierik, probeert zich al zwaaiend met z'n armen los te rukken en ruziet nog wat door. Ook Te Wierik krijgt geel.

7' Nog geen kansen gezien in de beginfase. Wel een doelpunt op een ander veld. Johnsen scoort bij ADO en dat is niet gunstig voor de topscorerstitelkansen van Lozano.





1' We zijn begonnen. Mooi sfeeractie van de PSV-supporters bij de spelersopkomst. Krantenkoppen met kritiek op PSV, plus een spandoek met een PSV'er die z'n vingers in z'n oren steekt.





PSV wil helpen

Trainer Phillip Cocu gaf al aan dat PSV Lozano best wil helpen om topscorer te worden. Kijk er dus niet raar van op als er regelmatig een balletje op hem wordt afgelegd en dat hij eventuele penalty's mag nemen.

Luckassen en Paal

Cocu rouleert weer wat in de opstelling van PSV. Derrick Luckassen vervangt Nicolas Isimat-Mirin centraal achterin. Joshua Brenet schuift speelt als rechtsback, als vervanger van de geschorste Arias. Kenneth Paal speelt als linksback. Jeroen Zoet en Marco van Ginkel keren terug in de basis.





Liverpool is belangrijker

Voor PSV is een andere wedstrijd zondag eigenlijk veel belangrijker. Als Liverpool aan het eind van de middag minimaal een punt haalt tegen Chelsea, eindigt Liverpool bij de eerste vier in de Premier League. Dat betekent dat PSV mag instromen in de vierde voorronde van de Champions League en sowieso verzekerd is van de groepsfase van de Europa League.