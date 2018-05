FC Twente - NAC Breda stilgelegd na vuurwerk op het veld [LIVE]

TWENTE - NAC Breda sluit het seizoen zondagmiddag af tegen FC Twente. Omroep Brabant houdt de hoogtepunten live bij. De tussenstand in de Grolsch Veste is 1-1.

52' Het spel ligt even stil. Er wordt vuurwerk op het veld gegooid. Wat een zooitje daar.













50' Vrije trap voor NAC. Angeliño krult hem richting de kruising, maar Brondeel tikt hem nét over.

47' Uitbaak van de Tukkers. George legt af op Trotman, maar die maait over de bal heen. Het schot erna is mist snelheid en is voor Bertrams.

45' Rust in Twente met beide ploegen - terecht - in evenwicht.





38' En het is weer gelijk in Twente. George snijdt naar binnen en passeert Bertrams. 1-1 zo vlak voor rust.





35' Galgenhumor in Twente.





28' Betrams, die lekker van het zonnetje kan genieten, moet eindelijk weer eens in actie komen en bokst de bal weg.

15' NAC komt op 0-1! Menno Koch laat de 1000 uitsupporters juichen.





13' Bertrams redt knap op een Twente inzet.





