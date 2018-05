Protestactie moet aandacht vragen voor sluiting kerncentrale van Doel: Situatie is onhoudbaar'

Evert Weys vertelt over protestactie Doel in KRAAK.

BERGEN OP ZOOM - Na het lek in de kerncentrale in Doel is volgens Evert Weys, raadslid in Bergen op Zoom, de maat nu echt vol. Hij gaat een actie organiseren om met zoveel mogelijk mensen naar Brussel te gaan om daar een manifest aan te bieden aan het Europees Parlement. De kernreactor moet namelijk dicht.

"Wat dit onderwerp betreft is België een onbetrouwbare buurman", zegt Weys in het televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant. België maakt zich volgens hem te weinig zorgen en kwam al eerder met valse beloftes. "Premier Michel zei eerder al dat de centrales zouden sluiten. Maar op het moment dat bleek dat er geen alternatieve energiebronnen zijn, kwamen ze op het besluit terug."

Problemen

De kerncentrales in Doel hebben een lange historie van gebreken. Zo lekte het reactorvat van Doel 1 radioactief water, de grote dynamo was lange tijd stuk en er zitten duizenden haarscheurtjes in de reactor. Daarvoor was al een keer radioactieve stoom ontsnapt. "Die centrale had eigenlijk in 2015 al moeten sluiten."

Volgens het raadslid is de situatie onhoudbaar en moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. "Er wonen in een straal van 75 kilometer, het gebied dat direct gevaar loopt bij een ramp, zo’n negen miljoen mensen. Het is de enige kerncentrale in de wereld die in zo’n dichtbevolkt gebied staat."

Oplossing

Weys hoopt dan ook dat er zo veel mogelijk mensen mee gaan naar Brussel om het manifest aan te bieden. Maar Europa moet er niet alleen voor zorgen dat Doel sluit, vindt het raadslid. Er moet ook een oplossing komen. "Wanneer de centrales sluiten zit België met een structureel tekort aan energie. Ik vind dat Europa ook als taak heeft België te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen."

