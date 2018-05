Deze vrijwilligers houden het Philips Stadion brandschoon: eerst vegen, dan voetbal kijken

EINDHOVEN - Iedere thuiswedstrijd zijn ze paraat. De schoonmakers van Wijksteunpunt PSV. Mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking zorgen ervoor dat het Philipsstadion schoon blijft. Terwijl de wedstrijd bezig is, vegen zij de gangen schoon.

Zwaar werk is het niet, zegt een van de begeleiders van de schoonmaakploeg. Het is tien minuten vegen en daarna lekker voetbal kijken: "Daar gaat het eigenlijk om".

'Stadion is mijn tweede huis'

Jeffrey is een van de vrijwilligers. Deze laatste thuiswedstrijd is hij heel snel klaar, want er ligt weinig rommel in de gangen. Soms is dat wel anders. Erg vindt hij het niet om de troep van andere mensen te moeten opruimen: "Het hoort erbij en het Philips Stadion is mijn tweede huis".



Sociale contacten

Ook vrijwilliger Guus vindt het schoonmaken leuk werk: "Ik deed dat vroeger bij de gemeente Eindhoven ook. Het is fijn voor de sociale contacten, je bent onder de mensen. Als we klaar zijn mogen we, als er plaats is, op de tribune zitten om naar de wedstrijd te kijken". Deze laatste thuiswedstrijd is een makkie voor de schoonmakers, omdat er weinig troep is.

ZIE OOK: PSV viert het einde van het seizoen: 'We hebben genoten met z'n allen'