PSV viert het einde van het seizoen: 'We hebben genoten met z'n allen'

EINDHOVEN - Feestende spelers na een matige pot voetbal zonder doelpunten. Bij PSV kan het op deze zomerse zondag. Want als je kampioen bent, dan kan alles.

Het was een wedstrijd om des keizers baard, zoals ze dat zo mooi zeggen. Voor PSV stond er helemaal niets meer op het spel, behalve misschien dan de mogelijke topscorerstitel van Hirving Lozano. En dat zag je terug in het spel. Zelden speelde PSV dit seizoen zo matig, maar ook zelden konden zo weinig mensen zich daar druk om maken.

LEES OOK: PSV sluit seizoen af met gezapig gelijkspelletje tegen FC Groningen

Chillen in Barcelona

De voorbereiding op het duel tegen Groningen was een beetje bijzonder. De PSV'ers genoten een paar dagen van de Spaanse zon in Barcelona.

“Ik heb dat ook meegemaakt in het eerste jaar dat ik kampioen werd met die jongens", zegt keeper Jeroen Zoet. "Toen zijn we naar Ibiza geweest Dat was een beetje vergelijkbaar. We hebben genoten met z’n allen, maar het was ook wel verdiend.”

Blijft Jeroen Zoet?

Over Zoet gesproken: het zou zomaar kunnen dat hij tegen Groningen zijn laatste minuten maakte als keeper van PSV. Na een goed seizoen is Zoet een interessante optie voor veel buitenlandse clubs die op zoek zijn naar een stabiele doelman. "Tot op heden nog niks heb gehoord, maar ik heb ook nog niks willen horen", zegt Zoet.



In tegenstelling tot de meeste PSV'ers zit het seizoen er voor Jeroen Zoet nog niet op. Hij zit bij de selectie voor twee oefenwedstrijden van het Nederlands elftal, eind mei en begin juni. "De zomer is nog lang, dus ik ga eerst vol focussen op het Nederlands Elftal, dan vakantie vieren en dan zie ik het wel."

Zoet is allesbehalve de enige speler die wellicht zijn laatste wedstrijd in het PSV-shirt gespeeld heeft. Luuk de Jong, Santiago Arias, Hirving Lozano: allemaal maken ze grote kans op een transfer naar het buitenland. Er gaat een hoop veranderen bij PSV deze zomer.

Blijft Kenneth Paal?

Dat biedt wellicht kansen voor Kenneth Paal. De tot linksback omgevormde middenvelder speelde tegen FC Groningen voor het eerst sinds 10 september weer eens in PSV 1. De vraag is of de 20-jarige Paal volgend seizoen meer minuten krijgt, of beter op zoek kan naar een andere club.



Stapje terug, twee vooruit

"Het liefst wil ik nog steeds hier slagen. Maar als het via een andere weg moet, dan moet het via een andere weg. Niet elke speler gaat via PSV naar de top. Soms moet je een stapje terug om twee stappen vooruit te zetten", zegt Paal.

"Ik zie wel hoe het volgend seizoen loopt en waar ik volgend seizoen speel. Ik hoop gewoon dat ik veel eredivisieminuten kan maken, dat gaat goed zijn voor mijn ontwikkeling. Waar, dat zien we nog wel."

Nog twee weken

De komende weken zwermen veel spelers van PSV uit naar de verschillende nationale selecties. De voetballers die geen interlandverplichtingen hebben trainen nog twee weken door en mogen dan écht op vakantie.

LEES OOK: Deze vrijwilligers houden het Philips Stadion brandschoon: eerst vegen, dan voetbal kijken