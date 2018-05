Vliegerfestival in Valkenswaard, turen naar wiegende kunstwerkjes [FOTO'S]

VALKENSWAARD - De wind was dan wel niet ideaal, toch dansten er zondagmiddag talloze kleurige vliegers aan de blauwe hemel in Valkenswaard. Bij het Vliegerfestival op camping de Dommelvallei was de sfeer vredig, het briesje aangenaam en de hoofden naar boven gericht. Turend naar die prachtige wiegende kunstwerkjes.

Sommige vliegers zijn bescheiden en klein, anderen kolossaal. Vader Jørgen en zoon Sven (11) uit Maarheeze laten een exemplaar van maar liefst vijftien vierkante meter de lucht in als de wind opsteekt. Het gevaarte zit aan een touw dat weer aan een enorme ijzeren pin vastzit, één meter verankerd in de grond.

Handschoen

"Met deze wind heeft de vlieger een trekkracht van ruim driehonderd kilo", vertelt Jørgen. "Maar bij een flinke, constante bries, zoals vaak aan zee, haalt-ie wel een trekkracht van wel vijfhonderd kilo." De twee zijn geoefende vliegeraars, dat zie je aan de handschoen die ze allebei dragen. "Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar aan dat nylon draad kun je je lelijk bezeren."

Ze zijn hier met het hele gezin. Allemaal - Behalve mama, die zorgt voor het eten'- zijn ze begeistert van het vliegeren. "We hebben tientallen vliegers thuis", vertelt Sven. "Mijn favoriet is de Revolution, daar kun je waanzinnige manoeuvres mee doen. Salto's, schuin in de lucht stilzetten, da's echt gaaf!"



Fotoreportage

Onze fotografe nam ook een kijkje bij het Vliegerfestival Valkenswaard en schoot schitterende plaatjes. De fotoserie is hier te bekijken.









Even verderop lopen twee meisjes met hun vliegers. Eentje is zelfgemaakt van een simpele blauwe vuilniszak met twee latjes. En het werkt prima. "Yes!", roepen ze enthousiast, "Hij doet het!"







Hond Boris vliegert ook

Bij een caravan zit een echtpaar dat ook fanatiek vliegert. "We hebben dertig stuks en reizen zo'n beetje heel Europa af naar verschillende vliegerfestivals. En wij niet alleen, onze hond vliegert ook!" Labrador Boris ligt languit in het gras maar als zijn baasje hem de handgreep van de vlieger aanreikt, komt hij in actie. Vier eigen vliegers heeft-ie, en hij is een bekendheid in de vliegerwereld. "Hij heeft zelfs zijn eigen website en Facebookpagina!"



Tevreden met de wind zijn ze zondag niet. Het is een draaiende wind, vlagerig ook. "We hadden het graag wat stabieler gewild. Nu staan de vliegers over vijf minuten weer helemaal de andere kant op. En ze zakken ook steeds weg." De bezoekers maakt het niet uit. Zij genieten volop van het spektakel aan de wolkeloze hemel.