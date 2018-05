Jeffrey Herlings steelt de show bij Dutch Masters in Mill

MILL - Jeffrey Herlings heeft zondag in een zonnig Mill de Dutch Masters aan zijn erelijst toegevoegd. De motorcrosser uit Oploo won beide manches met overmacht.

Herlings was bij de training al twee seconden sneller dan zijn belagers en maakte er in de eerste manche meteen een show man. Aan het eind reden er nog maar vier collega’s in dezelfde ronde. De rest had Herlings op een rondje gezet. Dat deed hij in de tweede omloop nog eens dunnetjes over.

Clenn Coldenhoff uit Heesch eindigde als vierde in de eindrangschikking.