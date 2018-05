Weer een jaar Eredivisie! Dolenthousiaste fans onthalen spelers NAC Breda bij stadion [VIDEO]

BREDA - NAC Breda is er komend seizoen weer bij in de Eredivisie en dat willen ze weten in de voetbalgekke Baroniestad. De spelersbus werd zondagavond opgewacht door zo’n 1500 dolenthousiaste fans.

De supporters staken vuurwerk af bij het Rat Verlegh stadion, terwijl de spelers op het dak van de bus klommen.