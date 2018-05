Buiten is het lekker warm en zonnig, binnen studeren deze scholieren voor hun examen

BREDA - Vrijwillig met je neus in de boeken zitten tijdens een examentraining, en dat terwijl het buiten 25 graden is. Je moet er wat voor over hebben om te slagen voor je eindexamens. In Breda zitten dit weekend de lokalen van het Luzac College vol met scholieren die alles over hebben voor een goed cijfer.

Nog maar één week en dan is het zo ver: de start van de eindexamens. De ene scholier kijkt er naar uit om zijn schooltijd eindelijk af te sluiten, maar voor de ander zijn dit vooral erg stressvolle dagen.

Thuis leren ook moeilijk

Voor Thomas Moons (16) uit Helmond geldt het laatste. Hij zit zelf op een andere middelbare school, maar doet mee aan de examentraining op het Luzac. "Tuurlijk, het mooie weer werkt niet mee. Maar thuis is leren ook moeilijk met mooi weer, dus dan zit ik liever hier", vertelt hij.

"Wij hebben zelf ook examentrainingen op school, maar daar blijft het vaak toch bij lessen. Hier krijg je een map voor je en daarin staat eigenlijk precies wat je moet kennen. Ja het is wel een beetje luxe, dat klopt wel."

Laat begonnen

Auke van Ast, rector van het Luzac College weet wel wat voor leerlingen zich voor de training aanmelden: "Ik denk dat het leerlingen zijn die net wat meer zekerheid of extra uitleg nodig hebben. Het zijn leerlingen die te laat zijn begonnen. Maar er zijn ook leerlingen die bijvoorbeeld goede cijfers willen halen voor de vervolgopleiding."