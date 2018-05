Etienne Bax valt (weer) uit na val in GP Oekraïne: 'Het seizoen gaat mentaal ook tellen'

CHERNIVTSI - Zijspancrosser Etienne Bax is zondag nog maar eens ten val gekomen. De regerend wereldkampioen uit Bergeijk, die achtervolgd wordt door de pechduivel, viel daardoor uit in de tweede manche van de GP in Oekraïne.

Bax had samen met bakkenist Kaspars Stupelis nog wel de eerste manche gewonnen. Ze kwamen door de val niet meer in actie na de herstart van de tweede manche.

"We hadden in de eerste manche eindelijk weer eens het ouderwetse gevoel van een kopstart en winnen", aldus Bax. "Het liep 't hele weekend lekker, maar ja, in de eerste bocht van manche twee werden we geschept en gelanceerd. We kregen de motor over ons heen en een ander team."

"Ik had vooral last van m'n nek, maar volgens de artsen hier is dat oké. Mijn schouder was wel uit de kom. Die is er na een uur of vier onder volledige narcose weer terug in gezet. Ik heb nu een paar dagen de tijd om te herstellen voordat we komend weekend al weer terug moeten naar Tsjechië. Het is een raar seizoen zo, dat mentaal ook gaat tellen, maar ik ben er eigenlijk 100 procent zeker van dat we er komend weekend weer staan."