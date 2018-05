Ilse ging met haar dochter (3) naar K3, maar nu wil ze haar geld terug: 'Wie bedenkt zoiets?'

EINDHOVEN - Het had een leuke middag moeten worden voor de Eindhovense Ilse Wasser, haar man en hun 3-jarige dochter Pippa. Pippa is een groot fan van K3, en dit weekend deden de Belgisch dames voor het eerst Nederland aan met hun nieuwste show. Het optreden in het Beursgebouw in Eindhoven viel echter niet in goede aarde: "Ik vind het heel erg dat dit haar zo bang heeft gemaakt."

Ilse's dochter had zich erg op het optreden verheugd. "Toen ze vanmorgen wakker werd, begon ze al te stralen", vertelt ze. Maar halverwege de show slaat de stemming opeens om, uiteindelijk besluiten ze de zaal zelfs vroegtijdig te verlaten.

Monsterachtig ding

Het moment waarop het mis ging was tijdens een scene waarin het karakter 'de mottige mot' zijn opwachting maakt. Volgens Ilse 'een eng monsterachtig ding met een hele harde stem en een enge bulderende lach'. De meiden van K3 gaan in de voorstelling de strijd met het beest aan.

In het begin ging het nog wel, maar toen de mot voor de derde keer ten tonele verscheen werd het de 3-jarige Pippa te veel en wilde ze naar huis.

Meerdere klachten

Het karakter heeft bij eerdere shows van K3 in België ook voor ophef gezorgd. Bij de producent Studio 100 kwamen volgens de krant Het Laatste Nieuws meerdere klachten binnen van ouders wiens kinderen het beest te eng vonden.

"We waken erover dat K3 zelf niet bang is van de ‘Mottige Mot’, maar heldhaftig de strijd aangaat. We hopen dat de fans zich daaraan kunnen spiegelen", liet een woordvoerder van Studio 100 eerder aan de krant weten.

Niet alleen moeders en kinderen storen zich aan de mot:

Geld terug

Ilse laat het er niet bij zitten. De avond na het optreden had haar dochter nachtmerries en kostte het Ilse de grootste moeite haar ervan te overtuigen dat de mottige mot niet echt bestaat.

"Ik ben boos omdat wij in onze opvoeding rekening houden met spannende televisiebeelden en onze dochter niet zomaar bloot stellen aan zaken waar zij nog veel te jong voor is." Ze heeft bij de website waar ze de tickets gekocht heeft haar geld teruggevraagd en denkt dat meer mensen dat zullen doen: "Er zijn veel meer ouders vroegtijdig weggegaan. Ik verwacht dat er veel klachten gaan komen."