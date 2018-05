Meerdere auto's en bus begrafenisondernemer in de fik in Helmond, politie doet oproep

HELMOND - Een bus van een begrafenisondernemer is zondagavond in vlammen opgegaan in de Pieter de Hooghstraat in Helmond. Een stukje verder in de Mahoniehoutstraat gingen vlogen enkele minuten later meerdere auto's in brand.

De bus in de Pieter de Hooghstraat is vrijwel zeker aangestoken. Buurtbewoners zouden iemand met een jerrycan hebben zien lopen.

De politie tast nog in het duister, en heeft voor beide gevallen een getuigenoproep gedaan. De brandweer heeft de branden geblust.