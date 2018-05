Monsterfile op de A2 (Den Bosch-Utrecht) na autobrand, al bij Rosmalen aansluiten

SINT-MICHIELSGESTEL - Automobilisten moeten maandagochtend rekening houden met een flinke file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen vatte een auto vlam. Na de autobrand is de afrit bij Everdingen afgesloten. Dit leidde rond halfacht tot 28 kilometer file vanaf Sint-Michielsgestel.

"Het is doorbijten", waarschuwt Rijkswaterstaat. De vertraging bedraagt ruim vijftig minuten. Volgens RTV Utrecht is vanmorgen vroeg een trailer van een vrachtauto in brand gevlogen.

Ook in de richting van Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Dit zorgt in beide richtingen voor vertraging.