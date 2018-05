Georganiseerde misdaad stort zich op zorgfraude: kwetsbare cliënten moesten hennepplanten toppen

BERGEN OP ZOOM/BREDA - De georganiseerde misdaad richt steeds vaker op zorgfraude met het persoonsgebonden budget (pgb), dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens de gemeenten Bergen op Zoom en Breda liet een malafide zorgbureau kwetsbare cliënten met een pgb daar als dagbesteding zelfs planten toppen in een hennepplantage.





Dat meldt De Volkskrant maandag. Burgemeester Paul Depla zegt in de krant dat op kosten van het zorgbudget mensen aan het werk werden gezet in de criminele industrie. Criminelen zouden ontdekt hebben dat ze op lokaal niveau veel geld zouden kunnen verdienen uit de potten met geld in het Sociaal Domein, vertelde Depla aan de krant. Volgens burgemeester Petter van Bergen op Zoom wordt hiermee de verbinding tussen boven– en onderwereld pijnlijk duidelijk.

Zak hennep

De zaak kwam in 2017 aan het licht nadat een cliënt haar verhaal had verteld tegen een ambtenaar in Bergen op Zoom. De directeur van het zorgbureau bleek na onderzoek ‘een bekende uit de drugsindustrie’. Na de melding werd hij betrapt met een zak hennep in zijn bedrijfsauto en in een van zijn panden werd een hennepplantage opgerold, aldus de gemeenten.

Met een pgb kunnen hulpbehoevenden zelf hun zorg inkopen bij wie zij willen. Bekend is dat sommige ondernemers handig hierop inspelen door het beheer van het budget uit handen te nemen van kwetsbare pgb-houders.

Het fraudeteam van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kreeg sinds zijn oprichting twee jaar geleden 130 hulpverzoeken van gemeenten op het gebied van zorgfraude.