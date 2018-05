Vijf moeders mogen lunchen met Frans Bauer en Mariska: 'We gaan ze flink verwennen'

EINDHOVEN - Vijf moeders met hun zoon of dochter komen maandagmiddag bij Omroep Brabant radio- en televisieprogramma Brabants Bont lunchen met Frans Bauer. Speciaal voor de liefste moeders van Brabant wil Frans, samen met zijn vrouw Mariska, een overheerlijke maaltijd op tafel zetten.

Ruim 700 aanmelding kwamen er binnen. Na lang wikken en wegen zijn vijf winnaars bekendgemaakt.

Om te zorgen dat het hoogste niveau bereikt wordt, is de hulp ingeroepen van Francis Kuijk. Zij is bekend geworden door Heel Holland Bakt en maakt nog steeds de lekkerste dingen. “Ik kan haar wel gebruiken om de uien te snijden”, zegt Frans met een lach. "Ik ga die vijf moeders eens flink verwennen. Ons Maris heeft samen met kok Francis Kuijk een smakelijke menukaart samengesteld."

Mariska is het kookwonder thuis, dat moge duidelijk zijn. Toch kan Frans niet wachten om de keuken in te duiken. “Het is toch superleuk om een paar gelukkigen wat extra’s te geven.”