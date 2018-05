Motorrijder rijdt met vastgebonden hond achter op een trike van Bergen op Zoom naar Hoogerheide

HOOGERHEIDE - De politie heeft zondagavond in Hoogerheide een man aangehouden die rondreed op een driewielige motor. Achter op zijn motor had hij een hond vastgebonden. De man was onder invloed en was met de hond vermoedelijk van Bergen op Zoom naar Hoogerheide gereden.





De man is met hulp van de marechaussee en omstanders tot stoppen gedwongen. Dat gebeurde op de kruising van de Groeneweg en de Langesteen. Omstanders hadden de man al tevergeefs aangesproken op zijn gedrag. De motorrijder werd uiteindelijk omsingeld en aangehouden.

Tijdens zijn dollemansrit zijn er ook twee auto’s beschadigd. De hond is naar een dierenarts gebracht. Over de verwondingen van de hond is niet bekend.