Geen buitenlandreisje naar Londen of Berlijn: Aya en Julian gingen naar Ghana

HELMOND - Geen buitenlandreis naar Londen of Berlijn,voor de scholieren van het Vakcollege in Helmond. VMBO-leerlingen Aya el Meftah en Julian Disbergen gingen een weekje naar Ghana.

Maandag kwamen de twee weer voor het eerst op school en konden ze hun verhalen, foto's en filmpjes met hun klasgenoten delen. De twee hebben geslapen en gewerkt in een school met kinderen vanaf groep 4 tot leerlingen van 17 jaar. Voor Aya was het niet de eerste verre reis: "Ik ben van Marokkaanse afkomst en we gaan regelmatig van Marokko. Dat lijkt er een beetje op. We hebben het hier in Nederland echt hartstikke goed, daar mogen we trots op zijn. Daar hoeven we niet over te klagen. Daar zijn mensen die om 4 uur opstaan om een halve marathon te lopen om te kunnen werken voor hun geld."





De vierdejaars scholieren konden naar Ghana dankzij een samenwerking van de gemeente Helmond en OMO Scholengroep Helmond, waar het Vakcollege deel van uitmaakt. De gemeente Helmond heeft een stichting die mondiale bewustwording onder jongeren wil bevorderen. Jan Hendriks, is Adviseur Internationale Betrekking van de gemeente Helmond, hij adviseert de stichting. "Helmond heeft een aantal mondiale doelen gekozen, en mondiale bewustwording bij jongeren is er een van. Een van onze acties om dit doel te bereiken is leerlingen de kans geven een verre reis te maken."

De gemeente werkt hiervoor samen met OMO Scholengroep Helmond. De vier scholen kiezen elk het land waar ze naartoe willen. De enige voorwaarde is, dat er een Helmondse stichting moet zijn die er iets doet. Voor Ghana is dat MOV Stiphout, die projecten in Afrika financiert. Ze helpen onder andere kleine ziekenhuizen en scholen door waterpompen te slaan of toiletgroepen te maken. Theo van de Ven is van de stichting en ook hij ging mee met de leerlingen naar Ghana. Ook voor hem was het een bijzondere reis: "Ik ben er inmiddels 18 keer geweest, maar deze keer, dat was echt uniek. De kinderen waren ontzettend geïnteresseerd. Het was echt fantastisch mooi."

Nadat het land bekendgemaakt werd, konden de leerlingen solliciteren naar de positie van ambassadeur. Die maakt zich hard voor de bewustwording voor dat land bij de medescholieren zij kiezen het project waar ze aandacht aan willen geven gaan aan de slag met het inzamelen van geld voor dat project. Juf Veerle van Schaijk moest de twee scholieren kiezen die mee mochten. Dat deed ze door de leerlingen een pitch te laten doen. Veerle vind het belangrijk dat de jongeren echt de wereld willen zien, met alles dat erbij hoort. "We hebben daar in Ghana wel eens onder de douche gestaan met ingezeepte haren, en dan was ineens het water op." Ook dat hoort erbij. Maar Aya en Julian zijn volgens hij docent vooral "Twee kanjers van leerlingen die het verhaal verder in de school kunnen verspreiden. En ze hebben het fantastisch gedaan."

Ambassadeurs Aya en Julian zijn in de eerste week van de meivakantie naar Ghana gegaan om hun ingezamelde geld te overhandigen, maar liefst 1000 euro. Het geld is naar een school gegaan die bezig is met het bouwen van toiletruimtes. Het Vakcollege Helmond financiert de waterpomp. Aya en Julian hebben overnacht in het schoolgebouw en hebben ook twee dagen meegedraaid met het schoolprogramma. De St. Louis-school in Wa was erg blij met de hulp.

Leerlingen van het Dr.-Knippenbergcollege en het Carolus Borromeus College zijn in april naar Oeganda gegaan, leerlingen van de Praktijkschool Helmond gaan deze week virtueel naar Nicaragua. Ze gaan bij het Wereldpaviljoen in Steyl in een vliegsimulator, waarna ze een dag leven alsof ze in het Latijns-Amerikaanse stadje San Pedroa zijn.