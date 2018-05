PSV'er Lambert Maassen (76) overleden, spits bezorgde de club de landstitel in 1963

GELDROP - Oud PSV-voetballer Lambert Maassen is afgelopen weekend in Geldrop overleden. De aanvaller werd 76.

Maassen was op 15 april nog te gast in het Philips Stadion in Eindhoven, toen PSV kampioen werd in een rechtstreeks duel met Ajax.

Hoofdrol

Maassen werd in 1963 ook zelf met PSV kampioen tegen Ajax. In die wedstrijd had Maassen een hoofdrol. Hij opende de score en was goed voor drie assists.

"Tijdens de wedstrijd was ik er echt niet mee bezig, maar als je dan na afloop de mensen ziet die het veld bestormen, dan realiseer je je pas wat je hebt bereikt. Uiteindelijk was het natuurlijk prachtig om tegen Ajax kampioen te worden."

UNA en ADO

Maassen begon met voetballen bij UNA in Veldhoven en hij kwam na zijn PSV-periode ook nog uit voor ADO Den Haag.