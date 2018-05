Hoe is het met de geblesseerde Willem II-aanvoerder Jordens Peters? [VIDEO]

ZEIST - Voor Willem II zit het seizoen erop, maar dat geldt niet voor Jordens Peters. De aanvoerder van de Tilburgers kampt al sinds november met een knieblessure en revalideert op de KNVB Campus in Zeist en zal dat ook in de zomerstop doen. De centrale verdediger speelt al lang geen wedstrijd meer, al ziet hij dat zelf anders. "In het voetbal leef je van wedstrijd naar wedstrijd. Ik heb nu maar één wedstrijd: zo snel mogelijk fit worden."

Peters speelde zijn laatste wedstrijd op vier november tegen AZ. In dat duel viel hij na een halfuur uit. "Deze blessure was helemaal nieuw voor mij", zegt Peters. "Ik heb wel eens drie of vier weken aan de kant gestaan, maar zo lang heb ik er nooit uit gelegen." De aanvoerder van de Tricolores heeft 'wat kraakbeen achter zijn knieschijf' en dat irriteert heel erg. "Het is een belangrijk drukpunt in mijn knie, maar het is niet dat ik veel pijn had. De knie reageerde daar heftig op."

Vijf dagen in de week werkt Peters in Zeist aan zijn herstel. Daar is hij samen met meerdere voetballers uit de eredivisie die ook langdurig geblesseerd zijn. "Het idee in Zeist is om je uit het voetballeven te halen. Als voetballer leef je van wedstrijd tot wedstrijd. Ik heb nu maar één wedstrijd: zo snel mogelijk fit worden."

Tekst gaat verder onder de video.



Voorbereiding

De knieblessure van Peters komt niet vaak voor. Niemand wist hoe lang Peters aan de kant zou staan, nu is er een voorzichtig beeld te schetsen van wanneer we Peters weer terug kunnen zien. "Ik hoop nu in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan te sluiten, en dan moeten we kijken hoe het gaat."

Het lijkt wel zeker dat de aanvoerder ook volgend jaar te zien is in het shirt van Willem II. Eerder ketste er nog een transfer naar sc Heerenveen af, maar daar zat Peters niet lang over in. "Mijn gevoel voor Willem II is de afgelopen jaren groot geworden. Dat is ook mede versterkt door drie multomappen van supporters met steunbetuigingen na mijn afgeketste transfer. Die kleine dingen geven je een heel goed gevoel bij de club."