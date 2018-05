Koning Willem II College in Tilburg tijdelijk ontruimd, rookontwikkeling door haperende lift

TILBURG - Het Koning Willem II College aan de Tatraweg in Tilburg is maandagochtend korte tijd ontruimd geweest. Oorzaak was een haperende motor van een lift waardoor er rook vrijkwam.

Op last van de brandweer is het schoolgebouw ontruimd. De brandweer had de oorzaak van de rookontwikkeling snel onder controle. Na ongeveer twintig minuten mochten de leerlingen weer terug naar hun klaslokaal.

Volgens een woordvoerster van de school is de ontruiming vlekkeloos verlopen.