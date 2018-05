Gemeente brandt onkruid weg in Uden, maar mislukt: schuur en schutting vliegen in brand

UDEN - De brandweer van Uden heeft maandagochtend een buitenbrandje geblust, dat veroorzaakt werd door medewerkers van de gemeente. Zij waren bezig met het wegbranden van onkruid, maar veroorzaakten daarbij per ongeluk een brand.

Rond kwart over tien vlogen een schutting en een gedeelte van een schuur aan een huis aan de Efferen in brand. Volgens een buurtbewoner waren medewerkers van de gemeente een kleine drie kwartier daarvoor bezig in de brandgang achter de woning.

Niemand raakte gewond, wel liepen drie tuinen wat schade op door de brand.