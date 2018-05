Chelsea, Tottenham maar vooral Liverpool kan PSV handje helpen in jacht op Champions League-ticket

EINDHOVEN - PSV zal deze week met bijzondere belangstelling de ontknoping bovenin de Premier League volgen. Met name Liverpool speelt een cruciale rol in de route die de Eindhovenaren moeten afleggen richting het felbegeerde ticket voor deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

Hoe zit dat precies? Hieronder brengen we de situatie van PSV voor komend seizoen in kaart.

De uitgangssituatie

Als kampioen van de Eredivisie moet PSV volgend seizoen vanaf de derde voorronde proberen het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Dat betekent dat de Eindhovenaren in totaal twee voorronden (twee keer een thuis- en uitwedstrijd) moeten overleven om zich voor de vijftiende keer te plaatsen voor het miljardentoernooi van de UEFA.

De uitzondering

PSV heeft echter het geluk dat het een voorronde kan overslaan wanneer de aanstaande winnaar van de Champions League zich dit seizoen ook al via de nationale competitie heeft geplaatst voor dat toernooi. Dat is het geval bij Real Madrid, dat op 26 mei in Kiev de finale speelt tegen Liverpool. Ook die club kan zich via een topklassering in de eigen competitie (Premier League) verzekeren van een ticket voor de Champions League.

De situatie van Liverpool

Liverpool bezet momenteel de derde plek in de Premier League en heeft nog één wedstrijd voor de boeg: komende zondag tegen Brighton & Hove Albion, met ex-PSV'ers Jürgen Locadia en Davy Pröpper in de gelederen. The Reds hebben voor dat CL-ticket nog flinke concurrentie van Tottenham Hotspur (vierde) en Chelsea (vijfde), die elk nog twee duels tegoed hebben.

Als deze drie clubs hun laatste wedstrijden allemaal winnen, dan zal Liverpool met 75 punten de vierde plaats in het eindklassement delen met Chelsea. The Reds hebben echter een veel beter doelsaldo dan de Londenaren (+42 om +27), en dus zal het vierde en laatste CL-ticket dan in handen van Liverpool terechtkomen en valt Chelsea buiten de boot. Chelsea kan alleen nog over Liverpool heen gaan als het zijn laatste twee duels met absurd goede doelcijfers wint.

Woensdag mogelijk al duidelijkheid

Spelers en fans van PSV doen er verstandig aan komende woensdag al de livescores in de Premier League in de gaten te houden. Als Chelsea die dag in de thuiswedstrijd tegen Huddersfield Town al punten laat liggen, kan het Liverpool niet meer bedreigen en zijn The Reds al zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen.





Als dat het geval is, dan schuift de kampioen van de nummer 11 van de landenranking van de UEFA (Tsjechië) automatisch door naar de groepsfase van de Champions League en schuift PSV (samen met de kampioen van de Zwitserse competitie) op zijn beurt van voorronde drie naar de laatste voorronde, de play-offs.

Miljoenen euro's lonken

Deelname aan de play-offs, waarin PSV via de zogenaamde kampioenenroute de sterke subtoppers uit de Europese topcompetities zal ontlopen, betekent ook op financieel gebied goed nieuws. De Eindhovense club kan vanwege die plek in de laatste voorronde sowieso al vijf miljoen euro bijschrijven. Als vervolgens het hoofdtoernooi van de Champions wordt bereikt, dan krijgt PSV als beloning daarvoor meteen vijftien miljoen euro aan startgeld op de bankrekening.

Als PSV er níet in slaagt de play-offs van de Champions League te overleven, dan stroomt het automatisch in in de groepsfase van de Europa League. Ook in dat geval wordt de club er financieel beter van, aangezien de verliezers van de CL-playoffs minstens drie miljoen euro krijgen bijgeschreven en een Europa League-ticket ook nog eens een paar miljoen euro oplevert. Het exacte bedrag daarvoor wordt in juni door de UEFA bekendgemaakt.



BELANGRIJKE DATA VOOR PSV (EN ZIJN FANS)

Woensdag 9 mei:

- Chelsea - Huddersfield Town (20.45 uur)

- Tottenham Hotspur - Newcastle United (21.00 uur)

Zondag 13 mei:

- Liverpool - Brighton & Hove Albion (16.00 uur)

- Newcastle United - Chelsea (16.00 uur)

- Tottenham Hotspur - Leicester City (16.00 uur)

Maandag 23 juli:

- loting derde voorronde Champions League

Maandag 6 augustus:

- loting play-offs Champions League (vierde en laatste voorronde)

Dinsdag 7 en woensdag 8 augustus:

- heenwedstrijden derde voorronde Champions League

Dinsdag 14 en woensdag 15 augustus:

- returns derde voorronde Champions League

Dinsdag 21 en woensdag 22 augustus:

- heenwedstrijden play-offs Champions League

Dinsdag 28 en woensdag 29 augustus:

- returns play-offs Champions League

Donderdag 30 augustus:

- loting groepsfase Champions League

Vrijdag 31 augustus:

- loting groepsfase Europa League