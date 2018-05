Oude kogels uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Schijndel

Munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden in Schijndel (foto: AS Media)

SCHIJNDEL - Bij graafwerkzaamheden in een stoep in Schijndel is maandagochtend munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat waarschijnlijk om oude kogels en delen van een handvuurwapen.

De politie werd erbij gehaald en heeft een expert ingeschakeld om onderzoek te doen. De munitie zal verwijderd worden en ergens anders tot ontploffing worden gebracht. De politie laat weten dat het om 'oud spul' gaat en dat er geen gevaar voor omwonenden is.

Plein 1944

De munitie werd gevonden in de grond onder Plein 1944, op de hoek met de Beukenstraat. Dat is natuurlijk niet geheel toevallig. Schijndel werd in de Tweede Wereldoorlog flink toegetakeld, voordat het in oktober '44 werd bevrijd door de Britten.