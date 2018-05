Als Frans Bauer heeft gekookt, lijkt de keuken een slagveld: maar vandaag even niet

EINDHOVEN - Frans Bauer laat zich maandagmiddag van zijn beste kant zien. Samen met zijn Mariska is hij de keuken van Omroep Brabant ingedoken om een overheerlijke lunch op tafel zetten voor de liefste moeders van Brabant. Uit ruim 700 aanmeldingen koos Frans vijf moeders om voor te koken.

Om zeker te weten dat de moeders kunnen genieten van een heerlijke lunch hebben de Bauers ook de hulp van Francis Kuijk ingeroepen. Zij heeft het menu samengesteld. “We hebben breekbrood met kaas, zalmrol, vers belegde broodjes, salades, yoghurt en vers gemaakte lemon curd.”



Frans voelt zich al snel een keukenprins nadat hij door Francis aan het werk is gezet om het breekbrood te maken. “Kijk Maris, dit kan ik straks thuis ook lekker maken.” Al denkt Mariska daar heel anders over: “Je weet wel dat Francis er dan niet bij is toch Frans?”

Al snel worden Frans’ kookkunsten onderwerp van gesprek tussen Francis en Mariska: “Ken je dat Francis, dat je thuiskomt en het lijkt alsof er een oorlog heeft plaatsgevonden in je keuken? Nou, zo kookt Frans!”

Voor de speciaal door Frans, Mariska en Francis klaargemaakte lunch ging Omroep Brabant op zoek naar de liefste moeders van Brabant. Veel dochters die hun moeder opgaven zijn vooral blij met de zorgzaamheid van hun moeder: "Mama past iedere dinsdag op haar drie kleinkinderen, je kunt dan wel een cadeautje geven, maar dit is unieker."

Maar mama is natuurlijk ook de ideale taxichauffeur: "Ze haalt mij altijd op, zelfs als ik tot vier uur 's nachts ga stappen in welke stad dan ook, ik hoef nooit te fietsen."



Moederskindje

Voor Frans is het een feest om de uitverkozen moeders in het zonnetje te zetten: "Ik ben zelf het grootste moederskindje wat er is en daar schaam ik mij ook helemaal niet voor. Eigenlijk zou het elke dag een klein beetje moederdag moeten zijn. Maar één keer per jaar flink uitpakken en ze lekker verwennen, dat hebben ze echt verdient!"