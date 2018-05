Kamervragen over mogelijk etnisch profileren marechaussee Eindhoven Airport

EINDHOVEN - D66 Tweede Kamerlid Salima Belhaj heeft de minister vragen gesteld over het mogelijk etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport. Die beschuldiging werd geuit door voormalig D66-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga uit Eindhoven. Die zag dat op Eindhoven Airport alleen zwarte mensen uit de rij werden gehaald voor een extra controle.

In zijn toespraak tijdens de herdenking van de bevrijding sprak de Eindhovense burgemeester John Jorritsma ook over de zaak. ,,Ik kan meneer Bamenga niet goed uitleggen wat er is gebeurd. Maar we leven gelukkig in een samenleving waarin hij zijn gram heeft kunnen halen en waarin de media over de gebeurtenis hebben kunnen berichten."

Bamenga kwam terug van een buitenlandse reis die hij had gemaakt om te kunnen speechen over vrijheid.

Tekst gaat verder onder de Facebookpost.

Bamenga zag bij aankomst op Eindhoven Airport dat van de meer dan 150 passagiers alleen de zwarte passagiers werden aangehouden. Toen Mpanzu Bamenga een marechaussee vroeg of dat toeval was, antwoordde de militair – volgens het oud-raadslid en voormalig politiek talent van Eindhoven - dat dat geen toeval was. Marechaussees hebben de taak potentiële criminelen en terroristen aan te houden, was het antwoord. “En ik hoor hem denken en die zijn meestal zwart”, aldus Bamenga.

De kwestie heeft inmiddels de landelijke politiek bereikt Salima Belhaj heeft de minister vragen gesteld. Vorig jaar stelde PvdA’er Gijs van Dijk ook al vragen toen het verhaal ging dat de marechaussee op Eindhoven Airport etnisch profileerde. Omdat er toen geen officiële meldingen waren besloot de minister niks te doen.