Pol van Boekel floot topwedstrijd in China: 'Voor herhaling vatbaar, maar niet elke week'

EINDHOVEN - Scheidsrechter Pol van Boekel uit Vierlingsbeek floot afgelopen weekend voor de verandering eens geen wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal. Hij leidde de topper in de Chinese Super League tussen Shanghai SIPG en Beijing Goang.

Van Boekel deed dat op uitnodiging van de Chinese voetbalbond, die regelmatig Europese arbiters benadert. In het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant blikte Van Boekel maandagmiddag uitgebreid terug op zijn bijzondere uitstapje.

Gemakkelijke naam

"Een week of twee geleden had de projectleider van de afdeling video-arbitrage bij de KNVB contact met een collega bij de Chinese bond over cursussen voor videoscheidsrechters. Daarbij kwam ineens ter sprake dat ze in het Chinese voetbal ook dringend behoefte hadden aan Europese scheidsrechters. De KNHB heeft toen meteen mijn naam doorgegeven. Waarom precies mij? Geen idee eigenlijk. Wellicht is mijn naam gemakkelijk uit te spreken."

Van Boekel greep de uitnodiging met beide handen aan en kan terugkijken op een geweldige ervaring. "Ik dacht bij de opkomst met de spelers: 'Hier loopt gewoon Pol van Boekel uit Vierlingsbeek in een Chinees stadion een topper te fluiten!' Wie had dat nou gedacht toen ik twintig jaar geleden met de scheidsrechtercursus begin? Dit had ik nooit durven dromen."



Chinees praten

Van Boekel reisde in zijn eentje naar China en had tijdens het duel dus geen ondersteuning van zijn vaste assistenten. "Mijn twee assistenten, de vierde official en de twee videoscheidsrechters waren Chinezen. Af en toe hoorde ik ze op mijn oortje onderling met elkaar praten, terwijl mijn Chinees niet verder gaat dan 'ni hao'. Gelukkig hadden we goede afspraken over de onderlinge communicatie: die verliep in het Engels. En dat ging prima."

Tumult in slotfase

De topper tussen Shanghai SIPG, waar onder andere de Braziliaanse spits Hulk speelt, en Beijing Goang verliep lange tijd vlekkeloos voor Van Boekel, maar in de slotseconden dreigde het alsnog mis te gaan. Daarin ontstond tumult over een vermeende handsbal die de thuisploeg een penalty had kunnen opleveren bij een stand van 1-2.

"Ik kreeg een seintje van de videoscheidsrechter om de beelden vanaf de zijkant nog eens te bekijken. Dat heb ik gedaan, waarna ik besloot dat er van een strafschop geen sprake was. Even was er wat discussie, maar het respect voor de leiding en de discipline overheerste bij de spelers."

Omgekeerde wereld

Na afloop stelden de spelers zich zelfs netjes in een rij op om Van Boekel en zijn assistenten de hand te geven. "Een totaal omgekeerde wereld met wat er doorgaans op de Europese velden gebeurt."

Van Boekel, tot slot: "Deze ervaring verrijkt mijn leven. Zoiets is absoluut voor herhaling vatbaar, maar liever niet elke week." Komend weekend staat de scheidsrechter gewoon weer met beide benen op het Nederlandse gras: hij leidt dan de playoff-wedstrijd tussen De Graafschap en Telstar.