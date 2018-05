Bedrijven in Brainport kunnen samen veilig achter een digitale muur

EINDHOVEN - Brainport Eindhoven krijgt als eerste in Nederland een Cyber Weerbaarheid Centrum. Bedrijven in Zuidoost-Brabant kunnen daar hun bedrijfsgeheimen en andere gevoelige informatie die ze met collega-bedrijven willen delen veilig opslaan.

Het rijk heeft al een paar sectoren aangewezen die extra beschermd moeten worden tegen cyberaanvallen. Dat zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, energieleveranciers en de haven.

Brainport gaat een stap verder. Daar kunnen voortaan alle midden- en kleinbedrijven die dingen bedenken en maken waarvan ze liever niet hebben dat de concurrent die ziet, zich bij dat Cyber Weerbaarheid Centrum aansluiten. Als dat goed werkt kunnen er in heel Nederland van dergelijke centra komen.

Veel kennis

Bij bedrijven in Brainport is veel kennis. Die maakt dat er producten worden ontwikkeld en gemaakt die concurrerend zijn in de hele wereld. Daar heeft Brainport zijn sterke economische positie en de titel Slimste Regio van de Wereld aan te danken. Om die positie te houden is het goed dat bedrijfsgeheimen niet het wereldwijde web over gaan waar ze in verkeerde handen kunnen vallen.

Zwakste schakel

Maar al die bedrijven in Zuidoost-Brabant werken ook samen. Ze wisselen bijvoorbeeld mondeling vertrouwelijke informatie uit. Dan geldt de wet dat de ketting zo sterk is als de zwakste schakel. Daarom is het volgens Brainport van groot belang dat al die bedrijven zich omringen met muur en dat gebeurt in het Cyber Weerbaarheid Centrum. In dat beveiligde centrum kunnen bedrijven die kennis met anderen willen delen, die kennis veilig opslaan.

Cyberaanvallen

Volgens projectleider Robert-Jan Marringa zijn cyberaanvallen een serieuze bedreiging voor alle ondernemingen in Brainport Eindhoven. “De nationale en internationale voorbeelden van recente cyberaanvallen zijn legio en de economische impact voor een bedrijf en/of regio kan enorm zijn. Grote bedrijven als ASML en Philips zullen een cyberaanval wel kunnen doorstaan, maar voor mkb’ers is dat maar zeer de vraag.”

Het centrum is naar verwachting eind 2018 klaar.