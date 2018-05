Gebroken nachten voor omwonenden spoor: drie tot zes keer vaker wakker

GELDERMALSEN - Mensen die in de buurt van het spoor tussen Den Bosch en Gelderland wonen, zullen per nacht drie tot zes keer vaker wakker worden als er een afslag van de Betuwelijn naar Brabant komt. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO, dat in opdracht van vijf gemeenten langs de route is uitgevoerd. In het onderzoeksrapport staat zelfs dat sommige huizen onbewoonbaar zullen worden.

Het gaat om een plan van het ministerie van Infrastructuur om meer treinverkeer tussen Meteren en Boxtel te laten lopen. Bij Meteren zou dan een afslag van de Betuweroute komen, die naar het Zuiden afbuigt en via Den Bosch naar Boxtel loopt.

Het onderzoek van TNO is aangevraagd door de gemeenten Den Bosch, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen. Zij vinden de nieuwe spoorboog niet nodig.

Overlast voor 40 procent van omwonenden

Op dit moment blijft de geluidsbelasting van de Betuweroute nog onder het niveau dat eerder werd verwacht. Vanaf 2026 is het alleen de bedoeling dat er per etmaal ongeveer 70 goederentreinen en ruim 430 passagierstreinen over dit stuk gaan rijden.

Met dat extra verkeer maakt het ministerie gebruik van de nog overgebleven ruimte in de normen voor geluidsoverlast en blijft het dus nog binnen de normen. Toch voorspelt TNO dat de extra treinen voor 40 procent méér klachten gaan zorgen bij omwonenden.

'Mijn huis scheurt los van de buren'

De resultaten van het rapport zijn dus koren op de molen van de opdrachtgevende gemeenten, maar ook voor de omwonenden is het een steun in de rug. Zij maakten zich namelijk al langer zorgen over het extra goederenvervoer en waarschuwden al eerder voor mogelijke 'Groningse toestanden' met geluid en trillingen.

Nico van den Heuvel, lid van de actiegroep 'Goederentrein Nee', herkent het geschetste beeld. "Ik woon aan de Koningsweg in Den Bosch en dus niet eens direct aan het spoor. Mijn huis is monumentaal en sinds een jaar of vier is de frequentie van het goederenverkeer hoger en zijn de gevolgen van de trillingen tot in mijn huis merkbaar. Het huis scheurt aan de achterkant los van de buren", vertelt Van den Heuvel. "En omdat het een monumentaal pand is, mag ik er ook niks aan doen."

100 miljoen euro

Om de belasting houdbaar en aanvaardbaar te houden, geeft TNO een schatting van de kosten. Er zal 100 miljoen euro nodig zijn voor meer geluids- en trillingswerende maatregelen.

In juni zullen de vijf gemeenten weer om de tafel gaan met verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven.