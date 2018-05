Taakstraf en rijverbod na fatale aanrijding wielrenner (59) bij Bergeijk

DEN BOSCH - De man die bijna een jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte bij Bergeijk, krijgt 150 uur taakstraf en mag twaalf maanden niet de weg op, waarvan zes voorwaardelijk. Bij het ongeval kwam een 59-jarige wielrenner uit Budel-Schoot om het leven.

De man reed op 13 juni vorig jaar vroeg in de ochtend van België, waar hij woont, naar Tilburg, waar hij aan een bouwproject werkte. Hij reed wat te veel op de linkerweghelft in plaats van op de rechter en in Bergeijk raakte hij toen met zijn bestelbus een tegemoetkomende wielrenner.

Het slachtoffer overleed ter plekke. De wielrenner liet vier dochters achter, die op jonge leeftijd ook al hun moeder verloren en nu dus geen ouders meer hebben.

Strafbaar...

In de rechtbank vertelde de verdachte dat hij de wielrenner niet aan zag komen. Na verklaringen van getuigen en na politieonderzoek, oordeelt de rechter dat de man wel had kunnen voorzien dat zijn rijgedrag tot een ongeluk zou kunnen leiden. Hij had anders kunnen en moeten handelen, waardoor de man strafbaar is.

...maar ook beschadigd

De reden waarom de straf alleen een taakstraf en een rijverbod betreft - en bijvoorbeeld geen celstraf - is omdat de verdachte zelf ook gebukt gaat onder het ongeluk. De man heeft meerdere keren geprobeerd om in contact te komen met de familie van de wielrenner, om zijn spijt en medeleven te laten blijken.

Direct na het ongeval was de man al in shock. Nu mag hij naast de taakstraf een jaar niet meer rijden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.