Pepita maakt kunst van menstruatiebloed: 'De één vindt het wanstaltig, de ander vindt het gaaf'

TILBURG - Ze studeert aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en maakt kunst met wel heel bijzondere ‘inkt’: Pepita Aarts gebruikt haar eigen menstruatiebloed. Dat lijkt misschien vies, maar volgens Pepita is het dat niet. “Het is op papier, op een veilige afstand.”

Het begon vorig jaar, toen ze in het eerste jaar van haar opleiding Beeldende Kunstwerken zat en de werkdruk even te hoog werd. “Ik voelde me op dat moment ellendig en kon het allemaal niet zo goed aan. Toen werd ik op een vreselijke maandag wakker en was ik ook nog eens ongesteld. De vlek deed me denken aan de rorschachtest, een psychologische test die gebruikt wordt om te kijken hoe het mentaal met je gaat. Voor mij was dat een moment van zelfreflectie: hoe gaat het nu eigenlijk met me, en waar heb ik dan last van? Zo is ook de naam ‘Unsustainable Life’ tot stand gekomen.”

Op het randje

Ze voelt zich wel een feminist, maar mensen afstoten is het laatste dat Pepita wil doen. “Ik weet niet of ik mensen echt wil choqueren, maar ik vind het niet erg als ze gechoqueerd reageren. Mijn kunst is op het randje, maar het blijft toegankelijk. Ik vind het ook best mooi.”

Pepita heeft veel mannelijke docenten op haar opleiding rondlopen. Die moesten wel even wennen aan haar keuze om kunst te maken van menstruatiebloed. “Het is natuurlijk niet het meest voor de hand liggende materiaal, maar wij worden altijd aangemoedigd om materiaal te kiezen dat het beste bij je boodschap past. Dus uiteindelijk begrepen ze het wel.”

Ook haar klasgenoten reageerden wisselend. “De één vindt het wanstaltig, de ander vindt het ontzettend gaaf.”

Een keer per maand

Elke dag aan de slag met haar kunst kan Pepita niet. “Het is toch weer afwachten tot het komt hè”, vertelt ze met een lach. “En je moet er dan ook maar zin in hebben om de kwast te pakken.” De kwast ja, want ze behandelt het bloed net zoals verf.

“Ik vang het op in een menstruatiecup. Soms gebruik ik een kwast, maar soms gebruik ik het ook als inkt. Of je kan het verdunnen. In het begin is het felrood, maar als je het op laat drogen wordt het bruin. Eigenlijk net zoals met inkt.”

Freebleeden

Een ‘freebleeder’ is ze toch niet. “Ik snap waarom sommige vrouwen dat zouden doen, maar zelf vind ik het niet het lekkerste om te zien. Zelf maak ik er kunst mee, maar het is niet zo dat ik de hele dag met mijn handen in het bloed zit. Wel vind ik dat het bespreekbaar moet kunnen zijn."