Advocaat over vondst spullen Klaas Otto bij wapenopslag Welberg: 'Hij heeft er niets mee te maken'

WELBERG - Bij de wapenvondst vorige week in Welberg heeft de politie een paar opvallende andere vondsten gedaan: er lagen ook foto's van oud-generaal Klaas Otto en stukken uit zijn procesdossier. Zijn advocaten denken dat iemand probeert Otto er in te luizen. "Hoe imbeciel kun je zijn", zegt Otto's advocaat, die verbaasd is dat het zo bij elkaar ligt.

BN DeStem berichtte maandag over de opmerkelijke 'bijvangst'. Het OM in Breda is terughoudend met een reactie omdat het onderzoek nog volop gaande is. Een woordvoerder in Breda wil de vondst niet bevestigen en verwijst naar het persbericht van vrijdag. Maar een betrouwbare bron bevestigt dat er inderdaad 'fotomateriaal' is gezien aan de Welbergsedijk.

Vijanden en boze opzet

Voor een van de advocaten van Otto is dit opnieuw een voorbeeld van hoe het al langer gaat: iemand probeert Klaas Otto zwart te maken. "Het is toch gek dit, het roept vragen op", zegt advocaat Louis de Leon, die het verhaal via-via heeft gehoord, maar geen details kent. "Ik weet niet wat er precies is gevonden. Maar er zijn nogal wat medeverdachten die ook dossierstukken hebben. Vijanden heeft hij wel. Als er echt iets lag, moet het boze opzet zijn."

De eigenaar (54) van de loods is al snel vrijgelaten. De politie onderzoekt zijn rol nog maar het lijkt er op dat hij er niks van wist, net zoals zijn partner die de zus is van de verdachte. Ze verhuurden de loods aan deze Fabian K. uit Steenbergen. Hij zit nog wel vast voor de wapenvondst.

Ook springstoffen en slaghoedjes

Die blijkt nu nog wat zwaarder dan al was aangenomen. De politie vond ook een paar pakjes kneedbare springstoffen en slaghoedjes. Die ontstekers prik je in de springstof zoals bijvoorbeeld semtex of C4 en daarmee kun je de bom tot ontploffing brengen.

Verder lagen er vijf 'rocket propelled grenades'. Dat zijn granaten die je met een soort bazooka op een doelwit afschiet. En er lagen ook honderden patronen voor zware automatische vuurwapens. Het was een van de grootste wapenvondsten van de laatste jaren in Brabant.

Fabian en Otto kenden elkaar

De politie brengt alles in verband met Fabian K. (48), lid van motorclub No Surrender. Hij zit al jaren bij de club. Algemeen wordt aangenomen dat hij Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom ook kent. Ze zaten allebei bij Satudarah-chapter Ciganos in Zundert, een voorloper van No Surrender. K. draagt dat Ciganos-logo ook nog steeds op zijn jas. En de aanduiding 'consigliere'. Dat is een rang bij No Surrender die zo veel betekent als adviseur.

Deze Fabian K. staat volgens ingewijden niet bekend als een grote jongen in die wereld. Hij zou ook niet-vuurwapengevaarlijk zijn. Toen donderdag het spul opdook werd toch besloten een arrestatieteam in te zetten om hem aan te houden, vooral uit voorzorg. De arrestatie in de binnenstad van Tholen verliep zonder problemen.

Vreemd en 'imbeciel'

Zijn contacten met Otto lijken dus vooral van vroeger. Otto is in 2015 officieel uit de club gestapt en heeft er niks meer mee te maken. Hij is onlangs vrijgelaten na een ongewoon lang voorarrest in een van zijn strafzaken.

Waarom er dan toch foto's en processtukken liggen bij een No Surrender-lid is een raadsel. Als het oud materiaal is uit de begintijd van de club lijkt er weinig aan de hand. Slingerde het gewoon rond, is het bewaard als aandenken of wil iemand de politie duidelijk maken dat er een link is met Klaas Otto?



Advocaat

Louis de Leon vindt de gang van zaken vreemd. "Er was een tip over drugs en dan vinden ze wapens." Hij ziet geen enkel verband met Otto en hij verwacht ook zeker geen DNA-spoor. "Het is te mooi om waar te zijn. Hoe imbeciel kun je zijn dat je bij die munitie een dossier legt! Maar ik kan je garanderen: Klaas Otto heeft he-le-maal niks te maken met deze hele zaak en hij maakt zich dan ook geen zorgen."