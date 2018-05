Passagier ziet buschauffeur joint roken, Arriva neemt zaak hoog op

TILBURG - Een chauffeur van busmaatschappij Arriva zou zondagavond voor zijn vertrek met een lijnbus een joint hebben gerookt, zo zag een reiziger die op de bus stond te wachten. Vervolgens reed de chauffeur roekeloos over verschillende pionnen heen die op de weg stonden voor werkzaamheden. Arriva zegt de melding zeer hoog op te nemen en onderzoekt de zaak.

"Hij stond letterlijk naast zijn bus de joint te roken", geeft Rory Jonkergouw aan. Met zijn vriendin stapte hij zondagavond rond kwart voor elf op de stadsbus vanaf het centraal station in Tilburg. Op dat moment draait de chauffeur zich snel om, om volgens Rory niet betrapt te worden. "Maar er is geen twijfel over mogelijk."

'Reed over twee banen tegelijk'

Vooral de rijstijl die de chauffeur daarna vertoonde, was schrikken voor Rory. "Hij reed steeds over twee banen tegelijk en heel hard door de bochten. Daarbij reed hij verschillende pionnen omver die op de weg stonden voor werkzaamheden."

Rory zag ook dat de chauffeur geen volledige outfit van Arriva aan had, maar een normale spijkerbroek droeg. Hij vertrouwde het niet en stapte samen met zijn vriendin bij de eerste halte snel uit.

'We weten welke chauffeur reed'

Hij heeft het incident direct gemeld bij Arriva. De busmaatschappij laat in een reactie aan Omroep Brabant weten die melding zeer hoog op te nemen. "Veiligheid staat bij ons voorop en rijden onder invloed mag absoluut niet. Wij weten welke chauffeur deze dienst heeft gereden en bespreken dit voorval zo snel mogelijk met hem, om ook zijn kant van het verhaal te horen", zegt een woordvoerder van Arriva.

"Mocht dit inderdaad zo zijn gegaan, dan is dit uiteraard onacceptabel en zullen gepaste maatregelen volgen. Reizigers die op deze betreffende rit hebben gezeten, mogen zich altijd melden bij onze klantenservice, als zij daar behoefte aan hebben."