Avondje NAC volgend seizoen opnieuw voor volle tribunes: verkoop seizoenkaarten loopt storm

BREDA - Nu NAC Breda ook komend seizoen in de Eredivisie uitkomt, hebben bijna 2.500 fans maandag al meteen werk gemaakt van de verlenging van hun seizoenkaart. Nog eens honderden liefhebbers hebben zich aangemeld op een speciale wachtlijst voor een nieuwe seizoenkaart.

Op de website altijdnac.nl houdt de Bredase club actuele cijfers bij over de stand van zaken rond het aantal verlengde seizoenkaarten. Daaruit blijkt dat al bijna 2.500 supporters in de eerste uren na de start van de campagne ook volgend jaar geen thuiswedstrijd willen missen.

Speciale wachtlijst

Seizoenkaarthouders hebben tot 30 mei de gelegenheid hun abonnement te verlengen en krijgen vervolgens nog twee dagen de kans naar een andere plek te verkassen. Kaarten die uiteindelijk niet worden verlengd komen terecht bij de liefhebbers die zich hebben ingeschreven op een zogenoemde schaduwlijst. Daarop is de teller inmiddels al de zevenhonderd belangstellenden gepasseerd.

Ruim 15 duizend vaste bezoekers

NAC kon afgelopen seizoen in thuiswedstrijden rekenen op de fanatieke steun van 15.299 terugkerende bezoekers, onder wie ook de vaste klanten op de business tribune. Voor komend seizoen denkt de club minimaal hetzelfde aantal trouwe supporters te kunnen begroeten.

Vergelijkbaar met de eerste dag van de seizoenkaartencampagne van het vorige seizoen is de belangstelling voor de vaste abonnementen nu al groter te noemen, aldus Jasper Seijs, manager Marketing en Communicatie van NAC.

Zakelijke staantribune

Komend seizoen heeft NAC voor zijn trouwe sponsoren iets nieuws bedacht, een uniek concept in het vaderlandse voetbal. In de hoek van de hoofdtribune wordt een heuse staantribune gecreëerd voor zakenlui die zich met hun bedrijf aan NAC hebben verbonden, maar ervoor passen om als passieve bobo's wedstrijden te bekijken. Op de speciale staantribune kunnen ze voortaan - in navolging van de fanatieke fans - staand en zingend de Avondjes NAC beleven.

