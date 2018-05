Fietsster gewond na aanrijding met bestelbusje

WAALWIJK - Een fietsster is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Noorder-Parallelweg in Waalwijk.

Volgens omstanders werd de vrouw door een bestelbusje aangereden toen ze de weg over wilde steken. Door de klap kwam de fiets van het slachtoffer meters verder terecht in de bosjes.

Geschrokken

De bestuurder van het busje was zo geschrokken dat hij zijn stuur omgooide en vervolgens door de bosjes reed. Het voertuig kwam in een voortuin tot stilstand. De vrouw is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.