Bizarre auto-emblemenroof in Tilburg op camera vastgelegd: wie herkent de dader?

TILBURG - Meerdere emblemen zijn begin maart van auto's gesloopt die geparkeerd stonden in de wijk Koolhoven in de Reeshof in Tilburg. De dader heeft de emblemen inmiddels bij een van de slachtoffers afgeleverd, maar dat is voor de politie niet voldoende. In opsporingsprogramma Bureau Brabant worden maandag beelden van de dief getoond.

In totaal gaat het om zeker elf emblemen, onder andere van BMW's, een Mercedes en een Landrover. De auto-eigenaars liepen gezamenlijk tussen de 5000 en 8000 euro aan schade op.

Wie herkent de dief?

Enige tijd na de diefstal vond een van de slachtoffers een plastic tas bij zijn auto met daarin de emblemen. Ook zat er een brief bij. "Het spijt mij zeer, ik weet niet wat me bezielde. Anoniem."

De politie gaf toen al aan daar geen genoegen mee te nemen en laat daarom de beelden van een nabije bewakingscamera zien. Wie de man herkent wordt verzocht contact op de nemen met de politie.

In de uitzending van Bureau Brabant komen ook nog diefstal uit een kerk in Grave en een overval op een Hema-filiaal in Breda aan bod.