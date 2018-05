Twee basisscholen onder één dak, maar wel met verschillende vakantieroosters

DUSSEN - Voor de buitenstaander is het bijna niet te volgen. In Dussen zitten de basisscholen De Peppel en De Sprankel onder één dak, maar hanteren twee vakantieroosters. De leerlingen van De Peppel hebben hun meivakantie er al opzitten en moeten sinds maandag weer naar school, terwijl de leerlingen van De Sprankel nog de hele week vakantie hebben.

Vakantiespreiding heeft soms een bizarre uitwerking op regio’s. In het Land van Heusden en Altena weten ze daar alles van. Een deel van die regio doet mee aan de schoolvakanties van de regio Midden en weer een ander deel hanteert het vakantierooster van de regio Zuid. In Dussen is het verschil tussen de twee vakantieregio’s nu zelfs zichtbaar in één gebouw.

Onder één dak

Sinds het voorjaar van 2017 zitten de basisscholen De Sprankel en De Peppel in één gebouw. Het multifunctionele gebouw De Dussenaar. Omdat basisschool De Peppel een Katholiek school is en veel leerlingen doorstromen naar het Dongemond College in Raamsdonksveer, hanteert de school het vakantierooster van Zuid.

Katholieken versus christelijken

De Sprankel is een basisschool met een christelijke signatuur en is aangesloten bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena. Die vereniging stelt het vakantierooster vast voor alle aangesloten scholen in de regio. De meivakantie voor christelijke basisschool De Sprankel is een week later begonnen en daarom hebben ze nog een hele week vakantie. De katholieken moeten al naar school!

Op welke dag komt Sinterklaas dan?

Gelukkig weet directeur Cisca van der Pluijm van de rooms-katholieke basisschool De Peppel te melden dat belangrijke gebeurtenissen wel op dezelfde dag worden gehouden. “Sinterklaas komt wel op dezelfde dag langs op beide scholen.”