Entree betalen voor de Biesbosch? Nul steun vanuit politiek

WERKENDAM / DRIMMELEN - De politiek in Werkendam en Drimmelen is geschrokken van de uitspraken van Gerard de Booij, directeur van Parkschap de Biesbosch. Hij wil entree vragen voor de Biesbosch. Daar is in het gemeentehuis van Werkendam en Drimmelen niemand blij mee, zo blijkt uit een rondgang.

Matthijs van Oosten, wethouder Werkendam

In Werkendam heeft wethouder Matthijs van Oosten de Biesbosch in zijn portefeuille en hij is vooral verbaasd over de timing van De Booij: "Ik vind het een ongelukkig moment waarop hij dit roept in de media, want we zijn juist met de drie gemeenten aan het kijken naar de toekomst van het Parkschap.”

Peter Ribbens, AltenaLokaal

Peter Ribbens van AltenaLokaal is al van begin af aan betrokken bij het Parkschap en hij is geen fan.

“De gemeente Werkendam heeft al een aantal keren bijeenkomsten gehad met de andere gemeentes die eigenaar zijn van de Biesbosch (Drimmelen en Dordrecht) en ook zij willen de Biesbosch gratis toegankelijk maken."

Jenny Assink, CDA Werkendam

Jenny Assink van CDA Werkendam hoeft niet na te denken over de vraag wat haar partij vindt van de plannen: “Daar zijn wij heel fel op tegen. Dit voorstel is al vaker langsgekomen. Wij zijn niet zo gelukkig met al het toerisme dat er nu komt. En moeten betalen voor het gebied, dat is iets dat de directeur van het Parkschap zomaar gedropt heeft.”

De directeur van het Parkschap stelt dat er te weinig geld is om het gebied te onderhouden, maar dat is onzin volgens Assink: “Als je geen geld hebt, dan kun je het ook niet uitgeven. Het is een idioot idee en wij zijn er fel op tegen.”

Theo Meijboom, SGP Werkendam

Theo Meijboom van de SGP van Werkendam: “Wij zijn net zo stevig tegen de plannen om entree te vragen als collega Vreugdenhil.” Vreugdenhil zei eerder tegen Omroep Brabant dat hij De Baaij desnoods aan de stropdas over tafel zou trekken.

Christian Alderliesten, Progressief Altena

Christian Alderliesten heeft de Biesbosch in zijn portefeuille voor Progressief Altena: “Wij zijn er hartstikke op tegen. Wij vinden dat natuurontwikkeling en beleving genoeg is. Het Parkschap wil steeds meer bezoekers, maar daar zitten we niet op te wachten, We willen een gebied dat vrij toegankelijk is zonder de natuur te belemmeren. En dat alles niet perfect bijgehouden wordt, dat hoort er gewoon bij.”



Tim Simons, fractievoorzitter VVD Drimmelen

“De Biesbosch moet echt voor iedereen toegankelijk zijn, dat moet niet afhangen van je portemonnee. De uitspraak van De Baaij verrast me, ook omdat het Parkschap helemaal niet de taak heeft dit soort dingen te bedenken. Het Parkschap moet zorgen dat alle gemeenten dezelfde koers varen. Maar het is nu allerlei gekke plannen aan het bedenken.”

Teun van de Steenoven, Combinatie Algemeen Belang Drimmelen

“We hebben al de blauwe vlaggetjes. Die kun je kopen voor tien euro en dat is een bijdrage aan het Parkschap. Zij zullen hun huishoudboekje op orde moeten maken. Prioriteiten stellen.”

Miriam Tiekstra, Groen Drimmelen

Groen Drimmelen is wat minder stellig dan de collega’s. Miriam Tiekstra: “Wij vinden dat de Biesbosch gratis toegankelijk moet zijn. De natuur staat voorop, maar we zijn nu vooral benieuwd naar de exacte plannen van het Parkschap.”

De commissie Grondgebied van Werkendam zit maandagavond bij elkaar om de uitspraken en volgende stappen te bespreken. De directeur van het Parkschap wil na de commotie van de afgelopen dagen niet meer reageren.