Grote brand in leeg pand Bergen op Zoom: 'Ramen en deuren sluiten bij overlast' [VIDEO]

BERGEN OP ZOOM - Er is maandagavond brand uitgebroken in een leeg pand op een industrieterrein aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom. De rookwolk was na acht uur in de wijde omtrek te zien, maar is inmiddels aan het afnemen.

Er is een traumahelikopter geland bij de brand, maar volgens hulpdiensten is er geen informatie over mogelijke gewonden. De brandweer spuit water op nabije panden om te zorgen dat het vuur niet kan overslaan.

Het vuur en de rookwolk trekt veel bekijks van omstanders. "Dit bemoeilijkt de inzet van de hulpdiensten. Blijf vooral thuis en geef hulpverleners de ruimte", aldus de brandweer.









Gigantische rookwolk

De rookwolk van de brand is honderden meters hoog en is ook ver buiten Brabant te zien, zo wordt gemeld op sociale media. Wie last heeft van de rook wordt door de brandweer aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.