De Nederlandse taal op de werkvloer leren, hier gebeurt het

MEIERIJSTAD - Als je een nieuwe taal wil leren, dan weten we eigenlijk allemaal wel wat je moet doen. Je moet je onderdompelen in die taal. Toch gebeurt dat met inburgeraars hier in Nederland niet, met als gevolg dat mensen de taal niet leren en dat ze ook geen werk kunnen vinden. Tot nu toe althans, want in Meierijstad is maandag een nieuw soort inburgeringscursus gestart.

En het klinkt heel logisch, de taal leren en werken tegelijkertijd. Tien inburgeraars zijn daarmee gestart bij de sociaal werkbedrijf van Meierijstad WSD. Vergunninghouders leren de taal door te doen, vaak op de werkvloer. Zij krijgen op het werk hulp van collega’s en daarnaast volgen ze praktische taallessen.





Taal doen

Dorette Kipperman is de taalcoach: “Het grootste verschil met de oude situatie is dat we taal doen. En dat wil ook zeggen dat we taal leren voor op de werkvloer. In de oude situatie is met name de spreekvaardigheid onderbelicht. En die is juist essentieel om je staande te kunnen houden.“ Veel van de eerdere inburgeraars hebben na negen jaar nog geen baan gevonden, vooral doordat ze de taal niet machtig zijn.



“Het is eigenlijk een heel simpel idee”, vertelt wethouder Menno van Roozendaal. “Iedereen denkt het misschien, waarom was het er nog niet? Maar dat heeft ook te maken met keuzes vanuit de overheid die in het verleden gemaakt zijn. Toch is dit project nu dusdanig bijzonder dat het ministerie meekijkt om te zien hoe wij het aanpakken.”

Goede plek

De inburgeraars zelf hadden maandag hun tweede les. Sinds een aantal jaar mogen ze zelf kiezen welke inburgeringscursus ze volgen. Maar het is nog maar de vraag is of ze bewust kiezen voor deze cursus. “Dit is de enige cursus die ik ken”, vertelt Ali uit Somalië in het Engels. “Ik werk hier nu en ik ga Nederlands leren. Het is een hele goede plek voor mij.”

Het gaat om een pilot, maar Van Roozendaal hoopt op meer. “Mijn droom is dat zodra mensen de sleutel krijgen van hun nieuwe woning dat er meteen een plan is voor mensen om ook te integreren. En waarbij de taal, de school van de kinderen en werk alles samen oploopt. Zodat mensen niet bij verschillende loketten hoeven aan te kloppen."