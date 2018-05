Burgemeester Van Aert komt niet terug in Best

BEST - Burgemeester Van Aert keert niet terug in Best. Dat is de uitkomst van een overleg van de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Van Aert zit sinds eind augustus ziek thuis. De gezondheidstoestand van de burgemeester is overigens wel verbeterd.

Van Aert kwam in de publiciteit nadat er ophef was over zijn woonplaats. In juni werd bekend dat hij zijn koophuis in Boxtel niet wilde opgeven en zich vanwege zijn hypotheekrenteaftrek ook niet in Best wilde inschrijven. Dat kwam hem op forse kritiek te staan. Vlak voor zijn ziekmelding liet Van Aert daarom al weten niet voor een tweede termijn te zullen gaan.

De waarnemend burgemeester van Best, Hans Ubachs, blijft in functie tot een nieuwe burgemeester benoemd is.

