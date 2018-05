Het wordt dinsdag bijna 30 graden, waterspektakel in Tilburg aan het einde van snikhete dag

TILBURG - Brabant is al dagen zonovergoten. Met temperaturen van 25 graden en hoger hebben we niets te klagen. En het houdt niet op: dinsdag kan het kwik de 29 graden aantikken. Oei. Dat is heet. In Tilburg hebben ze dinsdagmiddag verkoeling geregeld. Haal de waterpistolen maar uit de kast. Het is tijd voor een watergevecht!

Organisator is Festival Mundial. De aankondiging van het evenement op de Heuvel in Tilburg heeft op sociale media al tot veel enthousiaste reacties geleid. Mundial wilde gewoon iets leuks organiseren ter promotie van het festival dat 23 en 24 juni wordt gehouden.

Iedereen is welkom. Je mag je eigen waterpistool of spons meenemen, maar als je dat niet hebt, is dat ook niet erg. Er liggen genoeg wapens klaar. Daarnaast wordt er ook gezorgd voor waterijsjes, muziek en zonnebrand.

Eerder weg

Om ervoor te zorgen dat ook de mensen die werken mee kunnen doen, start het gevecht om 17.00 uur. Je mag vast wel iets eerder weg van je baas. En voor wie te ver van Tilburg woont: organiseer je toch gewoon je eigen waterfeestje.