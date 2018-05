Dakloosheid dreigt voor de Mini Efteling

NIEUWKUIJK - De Mini Efteling in Nieuwkuijk zit in de problemen. Ze raken hun opslagschuur kwijt en hebben nog geen nieuwe plek gevonden waar ze hun spullen kwijt kunnen.





Sander de Vaan van de Mini-Efteling vertelt dat naast wat onderdelen van de Mini Efteling ook de onderdelen van het Horror Hotel in de schuur liggen. Een soort pop-up spookhuis dat zo nu en dan wordt opgebouwd. Als er geen nieuwe opslag komt, zal het spookhuis naar de stort moeten en dat zouden de vrijwilligers toch wel erg jammer vinden.









De Mini Efteling is al geholpen met een schuur van 5 bij 5 meter. De spullen hoeven er alleen maar droog te kunnen staan, meer voorzieningen zijn niet nodig. Sander hoopt dat iemand zijn schuur belangeloos wil laten gebruiken want budget is er niet, omdat de Mini Efteling een hobbyproject is, en dus niet commercieel is.

De Mini Efteling viert volgend jaar haar 35-jarig bestaan. Het begon met een nagebouwd carnaval festival en is uitgegroeid tot een mini pretpark waar nog meer attracties zijn nagebouwd en waar jonge vrijwilligers werken.









Er worden elke week op zaterdag rondleidingen gegeven, het duurt drie uur om alles te bekijken.