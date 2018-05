Heb je een lang weekend vrij genomen met Hemelvaart? Het weer valt helaas tegen

EINDHOVEN - Heb jij komende vrijdag ook vrij genomen? Donderdag is het Hemelvaart en zo heb je een lang weekend. Maar verwacht geen zomerse temperaturen zoals aan het begin van de week, het weer valt een beetje tegen.

Dat zul je altijd zien. Ben je aan het werk en is het prachtig weer, en ben je vrij, dan dalen de temperaturen met maar liefst 10 graden. "Op woensdagavond trekken er regenbuien over Brabant met daarin plaatselijk onweer", meldt Gerrit Schraa MeteoGroup.

"Hierdoor wordt het op Hemelvaartsdag met zo'n 14 à 16 graden, maar liefst 10 graden koeler dan de dag ervoor. Het gaat 's ochtends regenen."





Op vrijdag wordt het iets beter weer met zo'n 20 graden. In het weekend blijft het grotendeels droog en klimt de temperatuur weer verder omhoog. Zo warm als dinsdag, waarbij we de 28 graden aantikken, wordt het niet. Maar denk maar zo, voor veel mensen is het extreme warme weer van het begin van de week toch veel te warm.