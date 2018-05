Dongen, gewoner kan het écht niet (volgens 'objectief' onderzoek)

DONGEN - Heel gewoon, doodgewoon. Dat geldt volgens het magazine Quest voor Dongen. Volgens de redactie van het blad is Dongen namelijk de gewoonste plaats van Nederland. Waarom? Dongen is een naam zonder fratsen (Dongen is vernoemd naar het riviertje de Donge) en inwoners heten er nog ‘gewoon’ Cor en Anna. Er gebeurt niks in Dongen en er is ook nog nooit iets gebeurd, aldus het volgens Quest zelf volstrekt ‘objectieve’ onderzoek.

Hoe gewoon wil je het hebben? Dongen heeft een Hema, een Blokker en een Kruidvat. En je vindt er zes van de tien populairste straatnamen van Nederland. Denk aan de Kerkstraat, de Julianastraat en de Nieuwstraat.

Het verleden van Dongen spreekt niet tot de verbeelding en ook meer recent haalt Dongen nooit het nieuws. Al ziet Quest dan wel de illegale tabaksfabriek die er onlangs werd opgerold over het hoofd. Noem dat maar ‘gewoon’.

Hou je van ‘gewoon’ dan moet je volgens Quest sowieso in Brabant zijn (of in Gelderland). Daar vind je nu eenmaal de meeste plaatsen met een inwoneraantal tussen de 20.000 en 46.000 (heel gewoon), waar huishoudens moeten rondkomen van een heel gemiddeld (modaal) inkomen dat tussen de 33.000 en 37.000 euro ligt.

Naast Dongen scoort bijvoorbeeld Heusden hoog in het Quest-kampioenschap Gewoonste Plaats van Nederland.

Moet Dongen veranderen?

Maar moet Dongen nu veranderen? Nee, juist niet, zegt Quest-redacteur Pepijn van der Gulden dinsdag in het radioprogramma WAKKER van Omroep Brabant . Het is volgens hem een heel leuke plek om te wonen. "Heel gewoon, maar daar is niks mis mee."

Hij gaat de gemeente Dongen dinsdag weliswaar een award overhandigen, maar pronken moeten ze hiermee volgens hem zeker niet. Dan wordt Dongen bijzonder en dat is volgens Van der Gulden nu juist niet de bedoeling.