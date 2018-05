Vrachtwagenchauffeurs in spe op de wachtlijst voor het rijexamen

OOSTERHOUT - Verkeersschool Willem Verboon uit Oosterhout heeft last van de wachtlijsten bij het CBR. En hij niet alleen. Er is veel vraag naar chauffeurs want de branche floreert maar het CBR lijkt de vraag niet aan te kunnen. Dat betekent dat sommige chauffeurs hun nieuwe baan moeten uitstellen.

Willem geeft dagelijks rijles aan vrachtwagenchauffeurs in opleiding. Hij verklaart de grote vraag naar chauffeurs met de groei van de economie: mensen kunnen meer kopen en doen dat vooral online. Dat moet vervoerd worden en wordt soms ook teruggestuurd of geruild. Dat vraagt om extra chauffeurs.

Voor zijn verkeersschool betekent het dat er meer cursisten zijn. Willem heeft nog niet veel wachttijden bij zijn rijschool, maar bij het CBR zijn de wachtlijsten lang. En dat is een vervelende boodschap om te moeten brengen aan de cursisten.

Irene Heldens van het CBR erkent dat de wachtlijsten langer zijn dan ze zou willen, maar er wordt aan gewerkt. In Brabant moeten cursisten nu nog 4 tot 6 weken wachten.

Helders legt uit: "We hebben afgelopen jaren al 120 nieuwe examinatoren aangenomen. En voor de komende jaren werven we nog eens minstens 120 nieuwe collega’s. Dat is in de huidige krappe arbeidsmarkt geen eenvoudige opgave. Daarbij willen we geen concessies doen aan de hoge eisen die we aan examinatoren stellen. Het gaat wél om verkeersveiligheid."

Het CBR spant zich maximaal in om klanten in deze drukke tijden zo goed mogelijk te kunnen helpen. "Onze examinatoren werken structureel over." We doen er echt alles aan om te voorkomen dat mensen in de problemen komen met werk.