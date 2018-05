Opnieuw vrouw aangerand in trein, 21-jarige man opgepakt

BREDA - Een 21-jarige man uit Roosendaal heeft maandagavond in de trein richting Breda een 24-jarige vrouw aangerand. Agenten hielden hem op het station in Breda aan.

De vrouw uit Breda was rond tien voor zeven vanuit Tilburg in de trein onderweg naar huis toen de man naast haar kwam zitten en een gesprek aanknoopte. Al snel begon hij haar te betasten.

De vrouw waarschuwde de conducteur en in Breda werd de man uit de trein gehaald door het beveiligingspersoneel. Agenten namen vervolgens de verdachte van hen over. De Bredase heeft aangifte gedaan. De man zit vast voor verder onderzoek.

In maart werd er ook een vrouw in de trein aangerand. Zij reisde toen vanuit Tilburg in de richting van Boxtel toen een onbekende man naast haar kwam zitten en haar aanrandde.