Ongeluk met drie vrachtwagens op A59, overlast tot begin van de middag

ZONZEEL - Op de A59 ter hoogte van knooppunt Zonzeel zijn dinsdagmorgen drie vrachtwagens op elkaar gebotst. De verbindingsweg richting Den Bosch is hierdoor afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht wordt dat het vrijmaken van de weg tot in de middag zal duren.

Eén bestuurder zou lichtgewond zijn geraakt. De containers van de wagens zouden leeg zijn.

















Het ongeluk gebeurde op de kruising met de A16. Net als op de A59 is daar flinke vertraging voor het verkeer. Er is een omleiding ingesteld. De verbindingsweg op de A59 van Breda naar Den Bosch is wel open.