Vader herkent Tilburgse emblemendief (15) op bewakingsbeelden

TILBURG - De politie weet wie de dief is die twintig emblemen van auto's stal in Tilburg. Maandag werden bewakingsbeelden van de dader uitgezonden in Bureau Brabant. De vader van de 15-jarige jongen herkende zijn zoon en meldde zich bij de politie.

De jongen zou in de wijk de Reeshof de emblemen van auto's hebben gestolen. De auto's raakten daardoor flink beschadigd.

LEES OOK: Emblemen van auto's gesloopt in Tilburg, berouwvolle dader brengt ze terug

Volgens een van de gedupeerden is er tussen de 5000 en 8000 euro schade aan de verschillende auto's.

De politie heeft de jongen dinsdagochtend verhoord. De officier van justitie bepaalt nu wat er met hem gaat gebeuren. De politie riep de dader al eerder op zich te melden. Toen dat niet gebeurde zijn de bewakingsbeelden uitgezonden in het opsporingsprogramma.