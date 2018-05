Afgebrand pand Bergen op Zoom was waarschijnlijk illegale sigarettenfabriek

BERGEN OP ZOOM - In het pand waar gisteravond laat brand uitbrak, zat waarschijnlijk een grote illegale sigarettenfabriek. Dat meldt BN/deStem. Tussen het puin van het afgebrande gebouw zijn dinsdagochtend tienduizenden pakken met sigaretten aangetroffen. Ook zijn er delen van machines gevonden.

Er is nu een politie-onderzoek aan de gang. Ook de FIOD zou ter plaatse zijn. Door de brand ontstond gisteravond een enorme rookwolk die ook buiten Brabant te zien was. Rond halfelf werd het sein brand meester gegeven.

Getuigen hebben tien tot vijftien mensen zien wegrennen na het uitbreken van de brand. En omstanders vermoedden dat er een xtc-fabriek in het pand zou zitten. Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytedehage zei vanochtend tegen Omroep Brabant dat hij dit niet kon bevestigen. "Maar, dat er iets niet aan de haak is, is ons wel duidelijk."

