Bredase politie zoekt samen met FBI slachtoffers zedenzaak

BREDA - Het onderzoek naar de Bavelse zedenzaak is al bijna een jaar bezig en verloopt erg stroef. De politie speurt naar de identiteit van zeven slachtoffers op Snapchat. Ook de identiteit van twee Skypecontacten is nog onbekend, meldde de officier van justitie vanochtend op een tussentijdse zitting in Breda.

De zaak draait om een jongen van nu 19 jaar oud uit Bavel. Hij zou een meisje van 12 hebben verkracht en met een ander meisje van 13 ontucht hebben gepleegd. Bovendien denkt de politie dat hij tientallen meisjes op sociale media belaagde en dreigde naaktfoto's te publiceren van ze. Na zijn arrestatie is een aantal van zeker veertig meisjes genoemd. Maar of dat hoge aantal slachtoffers ook echt zo blijft is de vraag.



Snapchat en Skype

Daarvoor is het onderzoek nodig dat loopt via de hoofdkantoren van onder meer Snapchat en Skype in de Verenigde Staten. Het OM in Breda mag in Amerika niet zelfstandig speuren en is afhankelijk van de FBI, die moet uitzoeken wie er achter de accounts zit. Maar dat proces verloopt erg traag door strenge privacyregels rond minderjarigen.



Het wordt ook nog eens extra bemoeilijkt omdat de Nederlandse autoriteiten geen beeldmateriaal zoals foto's mogen verspreiden: beelden delen met de FBI is verboden. De Amerikanen moeten de identificatie dus doen met een beschrijving, wat de kans op herkenning van slachtoffers een stuk kleiner kan maken.



Het OM in Breda heeft besloten dat er grenzen zijn aan deze zaak. Er is een deadline gesteld op 1 september. Daarna gaat het dossier dicht en kan de rechtszaak beginnen.



Verdachte gedraagt zich

De verdachte is afgelopen februari onder zeer strenge voorwaarden vrijgelaten. Hij draagt een enkelband en moet zijn computer en telefoon steeds laten controleren. Dat gaat goed, er wordt niks meer gevonden, zo bleek op de zitting. De jongen werkt bovendien ook mee aan het onderzoek en aan de behandeling die is gestart.



Op de zitting dinsdag bleek ook dat hij nu werkt maar komend schooljaar wil gaan studeren. De rechtbank bepaalt later of de voorwaarden rond zijn vrijlating mogen worden versoepeld. Dan krijgt hij iets meer bewegingsvrijheid om weer naar school te gaan.



De verdachte zelf was er niet. Zijn ouders wel. Net als enkele slachtoffers, hun familieleden en Slachtofferhulp.